Selon Marc Stein (NY Times), les Suns seraient à l’écoute des équipes intéressées par Kelly Oubre Jr. (24 ans, 2,01 m) à moins de 24 heures de la deadline des transferts.

L’ailier se révèle cette saison avec des moyennes de 18.5 points et 6.7 rebonds par match.

The Suns are fielding trade calls on Kelly Oubre with 22 hours and change to go before the NBA trade deadline, league sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 5, 2020