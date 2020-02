Plusieurs équipes intéressées par Harry Giles III ?

Harry Giles III (21 ans, 2,11 m), utilisé 11.3 minutes par match (23 rencontres) cette saison pour 5 points, 2.9 rebonds et 1.3 passe de moyenne, pourrait être concerné par un transfert d’ici la deadline de jeudi.

Le 20ème choix de la draft 2017 aux genoux fragiles (rupture des ligaments croisés successivement à gauche et à droite avant sa draft) n’avait pas été prolongé pour une 3ème année par Sacramento et plusieurs équipes se seraient déjà renseignées à son sujet selon ESPN. Il a aussi disputé 4 matchs de G-League pour 22.8 points, 7.3 rebonds et 3 passes.

Samedi contre les Lakers, Giles avait signé 16 points à 7/8, 8 rebonds et 1 passe en 17 minutes.

via ESPN