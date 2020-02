Les Grizzlies prolongent Dillon Brooks !

Belle preuve de confiance des Grizzlies qui ont prolongé Dillon Brooks selon Woj. Il a rempilé pour 3 ans et 35 millions de dollars, ce qui semble être une bonne affaire pour Memphis.

L’arrière était sous contrat jusqu’à la fin de la saison et allait devenir free agent avec restriction. Une belle récompense pour l’ancien d’Oregon grand artisan de la belle saison des Grizzlies avec 20.5 points à 42.4% dont 39.9% à 3-pts, 4.3 rebonds, 2.7 passes et 1.2 interception en 50 matchs.

Memphis has agreed to a three-year, $35M extension with Dillon Brooks, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020