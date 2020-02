Et de 12 ! Avec un super trio et un gros comeback, les Raptors établissent un nouveau record de franchise

On n’arrête plus les Raptors qui remportent leur 12ème match de suite, record de franchise, en dominant une autre bonne équipe de l’Est, les Pacers, grâce à un gros comeback. Menés de 19 points, les champions l’emportent 119-118, notamment grâce à un shoot clutch de Serge Ibaka. Les Raptors affichent désormais un bilan de 37-14 contre 31-20 aux Pacers.

Kyle Lowry a été le grand artisan de ce succès avec 32 points à 12/21 dont 3/6 à 3-pts, 8 rebonds et 10 passes, mais Serge Ibaka n’est pas en reste avec 30 points à 13/21 dont 2/ à 3-pts et 7 rebonds alors que Pascal Siakam compile 25 points à 7/18, 9 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Toronto shoote à 50% dont un 12/32 de loin et ne perd que 10 ballons, 8 de moins qu’Indiana qui a pourtant shooté à un superbe 52.4% dont 19/39 à 3-pts. Malcolm Brogdon signe 24 points à 10/14, 6 rebonds et passes, Domantas Sabonis est en triple-double avec 15 points à 4/7, 11 rebonds et 10 passes alors que Justin Holiday et Doug McDermott inscrivent respectivement 22 et 19 points en sortie de banc. Victor Oladipo peine à retrouver le rythme avec 13 points à 5/14.

Les Raptors avaient bien entamé la rencontre en menant 30-20 après 12 minutes, mais ont explosé en second acte en prenant pas moins de 43 points ! Les Pacers ont pris les commandes 63-48 à la pause et ont continué sur leur lancée avec un 6-2 pour entamer la seconde mi-temps et ainsi mener de 19 points, en grande réussite de loin. Le réveil des Raptors a été brutal puisqu’ils ont passé un 12-0 conclu par une interception et un layup de Kyle Lowry pour revenir à 6 unités. Lowry a marqué 11 points dans le quart et à l’entame des 12 dernières minutes les Pacers ne menaient plus que de 4 unités, 86-82. Sur un 2+1 Ibaka a mis les siens à une unité, mais Indiana a continué de faire la course en tête. Siakam a ramené le score à 103-106, mais Oladipo, Holiday et Brogdon ont répondu pour porter l’avance des visiteurs à 11 unités avec 3’50 à jouer. Indiana a eu du mal dans le money time et Toronto a fondu sur eux. Avec un lancer réussi sur deux à 1’15 du buzzer, Siakam a mis les champions à 4 points puis à 2 sur un layupe après une interception avec 66 secondes au chronomètre. Les Pacers ont pris un temps mort et donné le ballon à Oladipo, mais il a échoué et dans la foulée Ibaka a planté un gros tir à 3-pts et Oladipo a encore échoué.