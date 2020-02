Robert Covington réagit à son transfert aux Rockets

Intercepté par Mark Berman (Fox26) à sa descente de l’avion pour son arrivée à Houston, où il a été transféré hier, Robert Covington a livré ses première impressions de néo-Rocket alors qu’il n’avait même pas encore récupéré son bagage principal.

« C’est une nouvelle opportunité, là où j’ai commencé. Nouvelle équipe, nouveau cadre, nouvel environnement. Je vais continuer à faire ce que je suis capable de faire et ce pour quoi on me paye. (Concernant ses émotions) C’est un peu le bazar pour le moment, c’est un gros changement de vie en peu de temps donc il y a pas mal de petites choses auxquelles il faut s’ajuster. » Robert Covington