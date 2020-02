Les Celtics auraient fait une offre pour Christian Wood

Ce n’est pas un secret les Boston Celtics seraient à la recherche d’un intérieur et après avoir eu un oeil sur Clint Capela et Andre Drummond, ils seraient apparemment passés au plan B. Selon The Athletic ils auraient fait une offre pour le pivot des Pistons Christian Wood.

A Detroit presque tout le monde semble être disponible mais les Pistons auraient refusé les avances de Boston, sans doute jugées insuffisantes pour lâcher leur remplaçant, auteur d’une belle saison.

The #Celtics made an offer for the #Pistons’ Christian Wood. Detroit wasn’t interested in that offer, per a source.

— James Edwards III (@JLEdwardsIII) February 6, 2020