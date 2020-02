Transfert entre les Kings et les Hawks

Nouveau transfert ! Selon Woj les Hawks et les Kings ont trouvé un accord pour un deal impliquant 3 joueurs et deux seconds tours de draft.

Les Kings reçoivent Jabari Parker et Alex Len alors que les Hawks récupèrent Dewayne Dedmon et deux seconds tours de draft.

C’est un retour à Atlanta pour Dedmon, dont l’aventure dans la capitale californienne n’aura duré que quelques mois après sa signature cet été. Il y a quelques semaines, hors de la rotation, il avait demandé un transfert. Ces derniers temps il avait eu du temps de jeu, ce qui a sans doute fait remonter sa cote. Les Kings récupèrent un autre pivot, Len, qui déçoit depuis son arrivée en NBA et un joueur qui devrait pouvoir apporter du scoring en sortie de banc.

Sacramento is sending Atlanta a 2020 and a 2021 second round pick in deal, sources tell @ZachLowe_NBA and me. https://t.co/RC7KZ4Nd7y

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020