Discussions au point mort entre Suns et Pistons pour Luke Kennard

Edit : Des nouvelles du dossier Luke Kennard. Selon Woj les discussions entre les Suns et les Pistons seraient dans une impasse. Ce qui poserait souci c’est la protection du premier tour de draft des Suns qui aurait été inclus dans le deal.

Detroit's discussions with Phoenix on a Luke Kennard trade have reached an impasse, league sources tell ESPN. Sides unable to agree on protections for a Suns first-round pick that would have been in the deal.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 6, 2020