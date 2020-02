Damian Lillard chantera lors du All-Star Weekend

Présent au All-Star Game NBA, Damian Lillard sera aussi présent le samedi soir pour le concours de tirs à 3-pts. Mais pas seulement. En effet, selon Shams, le meneur de jeu passera derrière le micro pour un petit concert durant les événements du samedi soir à Chicago.

Pour le moment on n’en sait pas plus mais en quelques années Lillard, alias Dame D.O.L.L.A., c’est fait sa petite réputation en tant que rappeur.

Unique wrinkle for NBA All-Star Weekend: Portland's Damian Lillard will perform musically during Saturday night events in Chicago, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2020