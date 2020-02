Adam Mokoka, passé de 0 à 15 pts en carrière… en 5 minutes ! « Ma mère est arrivée aujourd’hui, c’était vraiment cool »

Non drafté après une saison 2018-19 à Belgrade (Mega Bemax), le Français Adam Mokoka (21 ans, 1,96 m) est entré dans l’histoire de la NBA cette nuit. En seulement 5 minutes et 7 secondes de jeu, celui qui n’avait pas encore inscrit le moindre point en NBA a planté 15 points à 6/6 dont 3/3 à 3-points !

« Je me sentais super bien. J’étais simplement content d’être sur le terrain et j’essayais juste de jouer dur et de marquer mon premier panier. » Adam Mokoka