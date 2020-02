Deux joueurs des Knicks engagent Rich Paul comme agent

Rich Paul, le célèbre agent de joueur NBA tels que LeBron James, Anthony Davis, John Wall et bien d’autres encore, vient d’être engagé par deux jeunes pousses des Knicks. En effet selon Ian Begley, Mitchell Robinson et Allonzo Trier se seraient liés avec l’agent représentant Klutch Sports.

On rappelle tout de même qu’Allonzo Trier était dans les rumeurs de transferts et qu’il sera agent libre restreint cet été. Pour Robinson son contrat va jusqu’en 2022 en sachant que l’année prochaine n’est pas garanti et que l’année 2021-2022 est une team option.