John Paxson : « On n’a pas abandonné l’idée que nos jeunes vont être bons »

Les Chicago Bulls font partie des équipes qui n’ont pas bougé d’un iota à l’occasion de la trade deadline. Pas l’ombre d’un échange à l’occasion, et l’effectif, qui n’a pas réussi à faire mieux qu’une neuvième place avec 19 victoires et 34 défaites à l’issue de la première partie de la saison. Les fans ne sont donc pas tous très contents, et le vice-président des opérations basket de la franchise John Paxson a tenu à s’expliquer sur son inactivité.

« Vu où en est notre roster en ce moment, et qu’on est dans une année compliquée au niveau des blessures, on n’allait pas échanger Zach LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr, Coby White ou autre parce qu’on ne sait pas exactement ce qu’on a encore. Et on doit voir ce que ça donne. Dans cette ligue, il faut des stars pour gagner. Toutes les équipes sont dans ce cas. Nous avons fait une reconstruction en 2017. On a drafté des gars, et on espère qu’ils vont progresser. On essaie encore de passer cette phase et de devenir une équipe compétitive. Il y avait des espoirs cette année, mais nous n’avons pas commencé la saison comme on le pensait et ensuite il y a eu des blessures. On en est ici aujourd’hui, et ça ne va pas être plus facile. Après le All-Star Break, on va évaluer qui dans l’effectif serait un bon choix pour rester ici. Mais on n’a pas abandonné l’idée que nos jeunes vont être bons. Beaucoup de personnes font des erreurs dans cette ligue, je sais que cet équilibre ne va pas rester longtemps, mais je ne veux pas perdre espoir dans des joueurs trop tôt. Nous avons essayé d’assembler une équipe très compétitive qui donnerait envie aux free agents de venir. En ce moment, nous n’en sommes pas là. » John Paxson.

Un discours que valide totalement le coach Jim Boylen.

« On ne voulait pas à tout prix faire un trade. On croit toujours en nos jeunes, on croit toujours en ce groupe de gars et on ne va pas les abandonner. » Jim Boylen.

Certains noms de joueurs des Bulls ont pourtant fait leur apparition dans les rumeurs.

« Denzel Valentine fait partie de ceux-là, mais il est restricted free agent cet été, tout comme Kris Dunn. Donc on leur donne encore beaucoup de valeur. » John Paxson.

Le plus étonnant, c’est sans doute de voir que Thaddeus Young porte encore la tunique de Chicago. L’ailier fort n’était pas content de son temps jeu, et même s’il est plus souvent sur le terrain avec la blessure de Lauri Markkanan, il va vite retrouver le banc au retour du Finlandais. D’autant plus que Young est typiquement le genre de joueurs qui pourrait intéresser un contender.

« Ce qui doit arriver arrivera. Pour moi, peu importe mon équipe, mon boulot c’est d’aller sur le terrain et de jouer. » Thaddeus Young.

Markkanen, Carter Jr et Otto Porter Jr devraient être de retour d’ici un mois, e qui va laisser au front office quelques semaines pour décider quoi faire cet été. Pas l’idéal, surtout que même si les Bulls récupèrent un haut choix de draft, elle est très faible cette année.

