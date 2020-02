Il y aura une commémoration au Staples Center en l’honneur de Kobe Bryant et Gianna

Le Staples Center de Los Angeles sera le lieu d’une commémoration en l’honneur de Kobe Bryant et sa fille Gianna le matin du 24 février. C’est une bonne chose quand on sait à quel point le décès du Mamba et de sa fille ont touché de nombreuses personnes. On se souvient des images qui nous sont parvenues de LA, des milliers de personnes réunies devant le Staples Center afin d’y déposer des fleurs, des maillots ou encore des ballons pour honorer la mémoire de la légende des Lakers.

Le maire de la ville, Eric Garcetti, avait déclaré qu’une commémoration publique se tiendrait au Staples Center prochainement.

« Je pense qu’un des messages que je voudrais faire passer est qu’il ne s’agit pas seulement d’un homme qui était un joueur de basket légendaire, mais aussi d’un père, d’un leader, d’un réalisateur, d’un artiste, de quelqu’un qui était bien plus que ce qu’il était sur le terrain. » A déclaré Garcetti. « C’est un rappel de l’unité que nous avons. Nous sommes une ville qui croit en l’autre, qui croit en quelque chose de plus grand que nous, et nous allons absolument tout faire pour que cela se fasse de manière à ce que tout le monde puisse y venir aussi. »

Le Staples Center a déjà accueilli des commémorations pour des artistes de renom tels que Michael Jackson et Nipsey Hussle. Les informations concernant le calendrier et les billets pour la cérémonie ne sont pas encore disponibles. Toutefois, il est certain que le nombre de places va être limité.

La date a été choisie après des discussions avec la femme du défunt, Vanessa Bryant, l’organisation des Lakers et le Staples Center.