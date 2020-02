Les Cavaliers signent Alfonzo McKinnie

Alfonzo McKinnie ne sera pas resté bien longtemps sans équipe. Alors que son second contrat de 10 jours aux Cavaliers avait expiré début février, Woj annonce qu’il a signé un contrat qui sera de 4 ans et 7.2 millions de dollars avec Cleveland. On peut penser qu’il est partiellement garanti même si on ne connait pas encore les détails.

Révélé la saison passée aux Warriors, il a plus de mal cette année. En 35 rencontres avec Cleveland, il tourne à 4.2 points à 41.4% dont 22.2% à 3-pts et 2.9 rebonds en 14.3 minutes.

Cavaliers are signing F Alfonzo McKinnie to a multi-year deal, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2020