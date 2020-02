James Dolan : « Je ne vends pas les New York Knicks »

Selon les rumeurs les New York Knicks vont engager l’agent Leon Rose comme président de la franchise et quelques heures après ces infos, le propriétaire des Knicks a tenu à publier un communiqué pour évoquer ces rumeurs, réaffirmant au passage qu’il ne souhaitait pas vendre sa franchise.

« Nous cherchons actuellement un nouveau président des New York Knicks et nous espérons conclure cette recherche le plus rapidement possible. Je ne vends pas, mais je suis déterminé à trouver le bon leader pour les New York Knicks, celui qui s’assurera du succès sur le long terme de l’équipe, comme nous l’avons fait avec l’embauche du président des Ranger John Davidson. » James Dolan