Même avec un James Harden muselé et l’avantage de taille, les Lakers n’y arrivent pas : « Difficile […] Il faut communiquer »

Anthony Davis, abondamment et parfois trop servi, a signé 32 points et 13 rebonds, LeBron James 18 points, 9 rebonds et 5 passes, mais avec leur faible 9/31 derrière la ligne, les Lakers ont été dominés de 30 unités aux points marqués sur tirs longue distance. Et n’ont pas réussi à stopper les assauts répétés de Russell Westbrook, 41 points à 17/28 (1/2 à 3-points), 8 rebonds et 5 passes, alors que James Harden a été bien cadenassé (14 points à 3/10) par Avery Bradley.

« Chapeau à lui (Westbrook). Il a été énorme sur la finition, les tirs mi-distance et la pénétration. La couverture défensive sur lui, James (Harden) qui punit les prises à deux en trouvant des shooteurs et les shooteurs qui punissent en rentrant leurs 3-points, c’était de trop pour nous. » Frank Vogel « Il faut communiquer. James (Harden) attire beaucoup l’attention, mais Russ a fait ce qu’il est capable de faire, il a été exceptionnel ce soir. C’est difficile parce que tu dois contrôler la capacité de Russ à pénétrer, ce qu’il a beaucoup fait ce soir, tout en devant aussi contrôler leurs shoots dans le périmètre. Sur ces deux choses-là, on n’a pas fait un très bon boulot ce soir. » LeBron James « Ils ont rentré des tirs difficiles, et on a perdu de précieux ballons à la fin. » Anthony Davis

Houston a terminé son match avec un total de contres plus élevé que ses « grands » adversaires (5 à 4). JaVale McGee et Dwight Howard n’ont respectivement joué que 16 et 4 minutes.

via OC Register – L.A. Times