« La meilleure façon de jouer avec nos stars »; Daryl Morey satisfait de son équipe « sans pivots »

Clint Capela ? Gone. Nene ? Gone. Jordan Bell ? Gone. Ne reste plus aux Rockets que deux pivots (qui ne jouebt pas) : Tyson Chandler et Isaiah Hartenstein. Le small ball est officiellement devenu roi à Houston, et il s’agit du meilleur choix pour entourer les stars que sont Russell Westbrook et James Harden selon leur GM, Daryl Morey. Robert Covington a fait son apparition dans le 5 majeur et P.J. Tucker occupe désormais la place de 5 titulaire.

« La meilleure façon de jouer avec nos stars et celle qui nous donne la meilleure chance de gagner le titre pour nous, c’est : un stretch-four, du jeu up-tempo, du shoot et des défenseurs sur l’aile. Robert Covington faisait sans aucun doute partie des meilleurs joueurs disponibles à ce niveau-là. Il nous intéresse depuis un moment, mais nous étions loin d’être les seuls intéressés. On a fini par trouver un deal qui a fonctionné. Kawhi Leonard. Il correspond vraiment bien à la façon dont Mike (D’Antoni) veut jouer. » Daryl Morey

Danuel House Jr. et Eric Gordon complètent le 5. L’équipe, passée pour la deuxième année sous la limite de luxury tax au moment de la trade deadline, a encore deux places de disponibles dans son roster et pourrait se montrer active sur le marché des buyouts.

« Nous sommes à l’aise avec le roster tel qu’il est. Nous avons au moins 10 joueurs que Mike peut sans problème mettre sur le terrain pour gagner de gros matchs de playoffs. » Daryl Morey

via Houston Chronicle