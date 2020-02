Pas de buyout pour Tristan Thompson ?

Les Cleveland Cavaliers ont tenté, en vain, d’échanger Tristan Thompson lors de la deadline (ils voulaient apparemment un premier tour de draft en contrepartie). L’intérieur canadien est dans la dernière année de son contrat (il touche 18.5 millions de dollars cette saison) et forcément il semble être un candidat idéal au buyout. Il pourrait renforcer une équipe prétendante au titre ou au playoffs mais si on en croit The Athletic il n’y aurait pas de buyout en vue.

Le Canadien devrait donc terminer la saison aux Cavaliers et il deviendra free agent cet été. Pas surprenant puisque les clients de Klutch Sports négocient très rarement des buyouts.

Cette saison il tourne à 11.9 points et 10.4 rebonds en 31 minutes.

League source says there will be no buyout for Tristan Thompson in Cleveland, and that he will play out the season with the Cavs before hitting free agency this summer.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 6, 2020