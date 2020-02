Le Français Adam Mokoka sort une performance unique dans l’histoire NBA et reçoit des chants de MVP

Limité à 5 matchs, le Français Adam Mokoka n’avait pas encore marqué ses premiers points en NBA. Il a eu une nouvelle occasion de marquer ses premiers points en dernier quart face aux Pelicans alors que les siens étaient largement menés. Et il a fait le show puisqu’il a signé 15 points à 6/6 dont 3/3 à 3-pts en 5 minutes et 7 secondes ! Il n’a pu empêcher la défaite des siens mais il a eu droit à des chants de MVP et jamais dans l’histoire un joueur n’avait inscrit autant de points en si peu de temps de jeu.