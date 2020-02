Les Knicks font la différence dans le money time : 3 de suite !

Malgré les mouvements à la deadline et les changements dans le front office, les Knicks de New York remportent leur 3ème match de suite. Ils s’imposent 105-103 face au Magic dans une rencontre où ils ont pourtant compté 10 points de retard dans le dernier acte.

Julius Randle (22 points à 10/16, 8 rebonds et 4 passes) et Taj Gibson (19 points à 9/13 et 5 rebonds) sont les grands artisans du succès des leurs, bien épaulé par Elfrid Payton, qui noircit la feuille de match avec 15 points, 4 rebonds, 9 passes et 7 interceptions face à son ancienne équipe. EN sortie de banc RJ Barrett et Wayne Ellington ajoutent 12 points chacun alors que Frank Ntilikina, titulaire, est très discret avec 2 points à 1/3 en 14 minutes. En face le Magic s’est appuyé sur Nikola Vucevic (25 points à 9/13 dont 3/4 à 3-pts et 8 rebonds) et le trio Aaron Gordon, Evan Fournier et Markelle Fultz, auteurs chacun de 16 points.

Les Knicks ont très bien démarré la rencontre en scorant 30 points en premier acte pour mener 30-19 face à une équipe du Magic maladroite et pas encore dans son match. L’écart est monté à 13 points en second acte mais à la première baisse de régime des Knicks en fin de mi-temps, Orlando a recollé grâce à Vucevic. Orlando est revenu à une possession dans la dernière minute mais RJ Barrett a réussi un 2+1 et Nikola Vucevic a pris une technique ce qui a permis aux locaux de virer en tête 54-47. Au retour des vestiaires le Magic a appuyé sur l’accélérateur en passant un 36-22 pour prendre les commandes et mener 83-76 à l’entame du dernier acte. Ils ont pris une dizaine de ponts d’avance mais Ellington a planté deux tirs à 3-pts de suite, avant d’en ajouter un autre plus tard dans le quart. Payton y est aussi allé de sa réussite de loin pour égaliser puis Randle et Gibson ont propulsé les locaux en tête 100-96 avec 3’49 à jouer. Trop maladroit le Magic n’a pas réussi à s’accrocher et Randle a fini le boulot.