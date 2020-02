Avec un énorme Giannis Antetokounmpo les Bucks prennent leur revanche face aux Sixers

Dans un remake du match de Noël, largement remporté par les Sixers, les Bucks ont pris leur revanche avec la manière devant leur public. Ils l’emportent 112-101 et portent leur bilan à 44-7 alors que Philly s’incline pour la 4ème fois de suite et affiche désormais 31 victoires et 21 défaites.

Giannis Antetokounmpo était en mode MVP avec 36 points à 13/25 dont 1/7 à 3-pts, 20 rebonds et 6 passes, bien épaulé par Khris Middleton (20 points à 8/17 dont 3/8 à 3-pts et 7 rebonds) et Eric Bledsoe (14 points à 6/14). Le banc fait une nouvelle fois le job et l’équipe shoote à 46.8% dont un 12/37 à 3-pts et limitent les Sixers à 37.4% malgré un 19/45 de loin. Philly shoote à un catastrophique 18/54 à 2-pts. Le trio Joel Embiid (25 points à 6/26 dont 3/10 à 3-pts, 11 rebonds et 6 passes) Tobias Harris (25 points à 10/23 dont 5/6 à 3-pts) et Al Horford (15 points à 5/17 dont 5/12 à 3-pts) a été particulièrement maladroit à 2-pts. Ben Simmons ajoute 11 points à 5/6, 14 rebonds et 9 passes.

Malgré un Joel Embiid très maladroit en première mi-temps (4 points à 1/10), un vilain 9/28 à 2-pts, et un Giannis Antetokounmpo intenable (19 points, 10 rebonds et 4 passes en 1ère mi-temps) les Sixers ont fait jeu égal avec les Bucks grâce à leur joli 9/21 à 3-pts. À la pause Milwaukee ne menait que de 3 unités 54-51.

Mais la maladresse des Sixers a fini par leur coûter cher puisqu’elle a permis aux Bucks de prendre le match en main, profitant d’une disette de 2’30 pour passer un 13-0 et prendre 13 points d’avance. Les Bucks ont trouvé des solutions face à la défense des Sixers et shooté à plus de 50% en seconde mi-temps et alors que Philly tentait un retour en dernier quart avec une avalanche de tirs de loin, les Bucks ont répondu du tac au tac et Philly a fini par exploser, accusant jusqu’à 17 points de retard.