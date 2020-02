Les Warriors signent un vétéran

Encore une signature aux Warriors ! Selon Shams les champions 2018 ont signé pour un contrat de 10 jours le meneur vétéran Jeremy Pargo, 33 ans. Ce dernier n’a plus mis les pieds en NBA depuis la saison 2012-13 et ne compte que 86 rencontres dans la grande ligue. Il a surtout évolué sur le Vieux Continent, notamment au CSKA Moscou et au Maccabi Tel-Aviv.

Depuis le début de saison il évoluait aux Santa Cruz Warriors où il tourne à 17.2 points à 46.9%, 3.7 rebonds et 5.8 passes