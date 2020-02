Du mouvement aux Sixers

Maintenant que la trade deadline est passée, les équipes finalisent leur effectif. Les Sixers ont fait le choix de couper Jonah Bolden pour le remplacer par Norvel Pelle. Ce dernier était déjà dans l’effectif des Sixers depuis le début de la saison, mais via un two-way contract, et il est désormais titulaire d’un contrat NBA standard.

Âgé de 27 ans, Pelle, 2m08, est rookie. Il a participé à 14 matchs cette saison, pour 11 minutes, 2,5 points, 3,6 rebonds et 1,5 contre par match. C’est un protecteur de cercle alors que Bolden (24 ans), drafté en 36e position en 2017 et capable de planter de loin (35% en carrière), à complètement perdu sa place dans la rotation cette saison, avec quatre matchs et 4 minutes de moyenne, contre 44 rencontres, dont 10 en tant que titulaire, et 15 minutes de moyenne l’année dernière.

