Mike Brown à la tête de la sélection du Nigéria pour les JO : « Nous voulons que tout le Nigeria soit fier »

Cet été, lors des JO à Tokyo, Mike Brown officiera en tant que coach de la sélection du Nigéria. En effet selon ESPN, l’assistant-coach des Warriors aurait accepté une offre de Musa Kida, le président de la fédération nigérienne à propos du poste. Le Nigeria participera à la compétition pour la troisième fois consécutive.

Mais comment Brown en est arrivé là me direz-vous, et bien la fédération nigérienne était à la recherche d’un coach ayant déjà eu des expériences positives au sein de la grande ligue et c’est ainsi que Mike Brown était alors tout trouvé. Kida penserait alors sincèrement que Brown pourrait être l’homme de la situation. Il a d’ailleurs déjà entraîné de nombreux joueurs de très haut niveau comme Kobe Bryant, LeBron James, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Tim Duncan, Kevin Durant, Kyrie Irving et bien d’autres encore.

« Je suis honoré et honoré que Musa Kida et la Fédération nigérienne m’aient donné cette opportunité. » A déclaré Brown. « La Fédération s’est montrée très professionnelle et organisée tout au long du processus. Ils veulent continuer à construire une équipe et une organisation de classe mondiale sur et en dehors du terrain. Je suis très heureux d’avoir été choisi. Leur engagement permettra aux joueurs et aux entraîneurs de concentrer notre énergie sur la compétition au plus haut niveau possible chaque fois que nous mettrons les pieds sur le parquet. Nous voulons que tout le Nigeria soit fier. »

Brown, 49 ans, en est à sa quatrième saison en tant qu’assistant à Golden State. Il a d’ailleurs remporté deux championnats et s’est qualifié à trois reprises en finale NBA depuis qu’il est là. Brown a également mené une fois les Warriors à un record de 11-0 lors des playoffs en 2017 pendant que Steve Kerr était absent pour des raisons de santé. Avec un bilan de 347 victoires pour 216 défaites en tant qu’head coach, Brown semble être un atout de taille pour cette sélection du Nigéria.

L’équipe s’est d’ailleurs qualifiée pour les Jeux olympiques de 2020 après avoir battu la Chine au tournoi de qualification tout en devenant l’équipe africaine la mieux placée à la Coupe du monde de 2019. L’équipe du Nigeria pour la Coupe du monde 2019 comprenait des joueurs officiants en NBA comme Al-Farouq Aminu, Chimezie Metu, Josh Okogie et Gabe Vincent.

Pour Brown, l’objectif est simple, être dans les meilleures dispositions afin de faire un résultat lors de ces JO. Même s’ils ne partent pas favoris, le technicien vise tout de même haut.