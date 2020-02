Marvin Williams quitte les Hornets; Signature à Milwaukee attendue

Le vétéran des Hornets Marvin Williams, dans la 4ème et dernière année de son contrat de 4 ans et 54.5 millions de dollars (15 millions cette saison) aurait trouvé un accord de buyout avec Charlotte selon Adrian Wojnarowski.

Buyout qui fera de lui un free agent et selon Shams Charania, ce dernier a prévu de s’engager avec les Milwaukee Bucks une fois qu’il aura passé la période des waivers (48 heures durant lesquelles une autre équipe peut le récupérer lui et son salaire initial). Pour le signer, les Bucks devraient couper un joueur et Dragan Bender pourrait en faire les frais.

Le mois dernier, Williams, 33 ans, avait expliqué qu’il prendrait peut-être sa retraite à la fin de la saison. Cette saison avec les Hornets, il n’était utilisé que 19.7 minutes par match pour 6.7 points et 2.7 rebonds de moyenne. Solide défenseur dans le périmètre, il est aussi adroit longue distance avec 36.2% de réussite en carrière.