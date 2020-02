Portland prend feu dans le dernier quart et écarte les Spurs, pour qui le Rodeo Trip commence mal !

Sèchement battus à Denver après une série de 4 victoires consécutives, les Blazers se sont repris cette nuit en dominant les Spurs 125-117 au Moda Center. Six joueurs ont signé au moins 10 points pour aller décrocher ce 24ème succès, Damian Lillard en tête avec 26 points à 9/20 et 10 passes, suivi par Carmelo Anthony (20 points à 8/15, 7 rebonds, 4 passes), C.J. McCollum (19 points à 8/19, 6 passes), Gary Trent Jr. (18 points à 6/7) ou encore Hassan Whiteside (17 points à 8/10, 23 rebonds et 4 contres !).

Largement dominateurs au rebond (50-39) et sur l’adresse extérieure (18/37 contre 10/28), les hommes de Terry Stotts ont pourtant compté jusqu’à 10 points de retard face au trio Trey Lyles (23 points à 9/11, 10 rebonds), DeMar DeRozan (21 points à 6/16, 7 rebonds, 5 passes) et LaMarcus Aldridge (20 points à 9/23, 8 rebonds).

San Antonio (seulement 4 ballons perdus sur le math, contre 12 pour Portland) a remporté le 1er quart 35-27 avant d’encaisser un 32-25 dans le 2ème quart. Devant d’un petit point 60-59 à la pause, les Texans ont recreusé un écart de 6 points (92-86) après trois quarts-temps mais les 12 dernières minutes leur ont été fatales avec un 39-25 subi. Les Blazers (24-28) ont pris feu de loin dans cette dernière période avec 9 tirs à 3-points réussis. Côté Spurs (22-29), toujours pas de victoire depuis le début du traditionnel Rodeo Trip (0-3).