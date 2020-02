Avec un Russell Westbrook intenable et un petit nouveau clutch, le Rockets viennent à bout des Lakers

Pour leur première version ultra small ball, les Houston Rockets sortent une belle performance à Los Angeles avec une victoire face aux Lakers sur le score de 121-11.

Robert Covington, à peine arrivé en provenance des Wolves, signe un excellent match et surtout deux shoots à 3-pts décisif en fin de rencontre. Il signe 14 points à 5/8 dont 4/6 à 3-pts, 8 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 2 contres. Mais l’homme du match c’est Russell Westbrook avec 41 points 17/28, 8 rebonds et 5 passes (8 ballons perdus), ce qui lui permet d’entrer dans le club des 20 000 points. James Harden est bien tenu avec 14 points à 3/10 dont 1/6 à 3-pts, 7 rebonds et 7 asses alors qu’Eric Gordon ajoute 15 points à 5/8 à 3-pts et PJ Tucker 11 points à 3/5 de loin. Les Rockets réussissent un superbe 19/42 derrière l’arc et shootent à 51.2%. En face Anthony Davis a dominé avec 32 points à 14/21, 13 rebonds, 3 passes, 3 interceptions et 3 contres, mais n’a pas pu peser en fin de match. LeBron James frôle le triple-double avec 18 points à 8/19 dont 1/8 à 3-pts, 9 rebonds et 15 passes. Avery Bradley et Danny Green ajoutent 15 points chacun.

Avec un Anthony Davis dominateur et LeBron James à la baguette d’un côté et de l’autre un excellent Russell Westbrook et une belle adresse extérieure, les deux équipes se sont neutralisées lors des 34 premières minutes, le plus gros écart ayant été de 7 points en tout début de match en faveur des Lakers. Ces derniers en tête 91-90 à 1’40 de la fin du 3ème, Russell Westbrook a enchaîné les paniers pour permettre aux Texans de faire un mini-break et de mener 102-95 à 9 minutes du terme. Avance de courte durée puisque sous l’impulsion de LeBron et Davis, les Californiens ont répondu par un 11-0 pour reprendre la tête 106-102. PJ Tucker a mis fin au run sur un shoot dans le corner et si les Texans ont continué de multiplier les ballons perdus, les Lakers ont manqué l’occasion d’en profiter et Westbrook, puis Gordon à 3-pts ont remis Houston sur les bons rails. Les hommes de Mike D’Antoni ont définitivement fait basculer le match en leur faveur avec notamment 2 gros tirs à 3-pts de Robert Covington pour un 19-5 fatal dans le money time.