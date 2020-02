Skills Challenge : Shai Gilgeous-Alexander remplace Derrick Rose

Confirmation du forfait de Derrick Rose lors du Skills Challenge. Le meneur de jeu des Pistons ne participera pas au concours du samedi soir devant ses fans. La NBA vient d’annoncer qu’il sera remplacé par le canadien Shai Gilgeous-Alexander, qui dispute aussi le Rising Stars Challenge.

Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander will replace Detroit Pistons guard Derrick Rose in the 2020 Taco Bell® Skills Challenge on Saturday, Feb. 15 at the United Center in Chicago.

