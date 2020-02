TQO : Les bleues d’une super Sandrine Gruda font tomber l’Australie de Liz Cambage et ont déjà un pied aux JO !

L’équipe de France démarrait son TQO ce soir à Bourges face à un très très gros morceau, l’autre favori du tournoi : l’Australie. Les bleues ont entamé la compétition de la meilleure des manières en s’imposant 72-63. Avec ce succès, sachant qu’il faut terminer à une des trois premières places et qu’il n’y a que quarte équipes, elles sont quasiment déjà qualifiées.

Elles ont parfaitement maîtrisé ce match, aux commandes quasiment de bout en bout. Elles ont pris la tête à cheval entre le premier quart et le second sur un cinglant 13-0 dans le sillage des tirs à 3-pts de Marine Johannes (x2) et Diandra Tchatchouang. Sous l’impulsion de Leilani Mitchell et Liz Cambage (19 points et 20 rebonds) les visiteuses sont revenues à hauteur mais les Françaises ont remis un coup d’accélérateur grâce à 3 paniers de suite de Bria Hartley (13 points à 6/11, 7 rebonds et 8 passes) pour un 9-0 qui a permis aux filles de Valérie Garnier de virer en tête 36-30 à la mi-temps. En seconde, sous l’impulsion d’une Sandrine Gruda (16 points à 8/13 et 11 rebonds) partout, les bleues ont creusé l’écart et ont résisté jusqu’au bout.