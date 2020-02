Andre Iguodala : « Le spot parfait »

Andre Iguodala is back ! Après avoir tranquillement laissé défiler la première moitié de saison en attendant la meilleure opportunité possible, le triple champion NBA de 36 ans a réussi un coup de maître : atterrir à Miami via un transfert de Memphis (où il n’aura donc jamais joué) et re-signer pour 30 millions de dollars sur 2 ans dans la foulée.

« J’ai retrouvé mon excitation pour le basket. Avec les Warriors, on allait en Finales chaque année, et l’équipe est tellement scrutée par les médias au moindre de ses mouvements, ça épuise. J’ai pris une bonne pause, puis je me suis demandé où pourrait être ma place. Miami c’est le spot parfait pour moi. Je peux faire beaucoup de choses différentes ici. Pas obligatoirement juste défendre ou passer. Ou rester dans le corner. Ça va être bien. Je vais faire beaucoup de choses. » Andre Iguodala

Un trade qui a aussi mis fin aux spéculations qui l’envoyaient tantôt à Los Angeles, tantôt à San Francisco à nouveau.

« Je ne sais pas d’où ça sortait. Ça parlait des Lakers, puis des Clippers le lendemain, et puis ensuite c’était : ‘Non attendez, il ne va nulle part, il retourne aux Warriors’. Ne pas savoir ce qui va se passer, c’est un mal pour un bien parfois car boum la bonne opportunité se présente et je pense que c’est le bon choix. » Andre Iguodala

Physiquement, l’ailier a expliqué qu’il se sentait très bien malgré ce long arrêt et il espère faire ses débuts sous le maillot du Heat dimanche contre Portland. L’entraînement de samedi devrait permettre d’en savoir plus sur son statut pour la rencontre.

via ESPN