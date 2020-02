Gerald Green coupé par les Nuggets

Transféré des Rockets aux Nuggets dans le deal à 4 équipes, Gerald Green ne portera pas le maillot des Nuggets. Il a été logiquement coupé puisqu’il s’est cassé le pied en début de saison et avait été annoncé out 6 mois. Récemment il se montrait optimiste quant à un possible retour en playoffs, encore faut-il qu’il retrouve une équipe s’il est à 100%.

Cet été il avait re-signé avec les Texans après une saison 2018-19 intéressante : 9.2 points à 40% dont 35.4% à 3-pts en 73 rencontres.

Les Nuggets ont désormais un spot dans l’effectif.