John Wall en mode assistant cette saison : « Ça ne m’intéresse pas d’être coach »

Victime d’une rupture du tendon d’Achille chez lui il y a treize mois, John Wall ne devrait pas jouer cette saison, mais il avait expliqué vouloir jouer le rôle d’assistant coach de son équipe, les Wizards, pendant sa rééducation. Et bien il semble tenir sa promesse, notamment auprès de Ish Smith. Mis en difficulté par la défense ICE des Hawks (un système défensif sur pick-and-roll qui pousse le porteur de balle à aller vers la ligne de touche), Smith a pu compter sur l’aide de Wall pour s’en sortir.

Un conseil qui a payé en seconde mi-temps, et permis à Smith d’inscrire un panier facile.

Même si parfois, ses conseils ne sont pas toujours simples à appliquer.

« C’est dur parce que quand John joue, il court, il court, il court et il court. Et ce n’est pas toujours possible d’imiter ça. » Bradley Beal .

Mais cette compréhension du jeu n’est pas arrivée par magie. Si le meneur est capable de voir ce genre de choses, c’est tout simplement parce qu’il passe une grosse partie de sa vie à regarder du basket.

Et passer sa vie à regarder du basket, tous les joueurs ne le font pas.

« Assez surprenamment, beaucoup de gars ne regardent pas beaucoup de matchs, et ça me met sur le cul. Quand vous leur demandez s’ils ont vu une rencontre, ils vont répondre que non. John regarde tout le temps des matchs. Des fois je vais le voir et je lui demande qui devrait défendre sur ce genre d’actions, comment on devrait défendre. Et il a souvent la bonne intuition. Il aime et connait le jeu. » Scott Brooks, le caoch des Wizards.