« Ils nous ont coûté le puta** de match »; « Inexcusable »; « Ils devraient être mis à l’amende »; Lillard et les Blazers écœurés

Réduits à 7 joueurs pour un déplacement en back-to-back à Salt Lake City, les Blazers ont le sentiment (justifié) de s’être fait voler le match cette nuit face au Jazz, alors que 2 points auraient dû être accordés à Damian Lillard sur un goaltending clair de Rudy Gobert, monté au contre (trop tard) sur une tentative de layup contre la planche du meneur auteur de 42 points :

« Je suis fier des gars, on n’était pas au complet ce soir et tous ceux qui ont joué ont fait preuve d’un superbe effort. C’est juste dommage que le match se soit décidé sur un no-call inexcusable. Ils auraient pu siffler goaltending et vérifier ensuite mais ils ont avalé leur sifflet sur quelque chose qui était pourtant très clair. C’est décevant après un tel effort que cela se soit décidé là-dessus. Il n’y avait pas grand chose à dire (à ses joueurs dans le vestiaire), tout le monde est énervé. Les arbitres n’ont pas un métier facile, mais sur cette action, c’est inexcusable. Ils ont dit qu’il n’y avait pas goaltending. Les trois (arbitres). » Terry Stotts

« Ils ont fait des prises à deux sur moi, ont essayé de jouer physique avec moi, et je tire 3 lancers-francs sur le match. Je leur dis qu’ils m’attrapent, qu’ils s’accrochent, qu’ils me rentrent dedans tout le match, ok. On arrive à la dernière action du match et ils ratent un coup de sifflet facile. Et ils nous disent : ‘Ce n’est clairement pas un goaltending’. Ça nous coûte le puta** de match man. Ça nous coûte le match […] La façon dont on a joué ? J’ai adoré la façon dont on a joué. On était en back-to-back, contre une équipe qui joue très bien à domicile et on a fait ce qu’on était supposés faire. On a fait une super première mi-temps, ils ont fait leur run, sont revenus dans le match, on a réussi à traverser la tempête, on se donne une chance de gagner un match difficile à la maison et comme je l’ai dit, ils nous coûtent le match. C’est facile comme coup de sifflet. Trois arbitres sur le terrain et ils ne sifflent pas ça. Et je ne veux pas voir de report qui dit : ‘Oh on aurait dû siffler’. Ils nous coûtent le match. On se bat pour faire les playoffs et ils nous coûtent un match. Sur un coup de sifflet facile. » Damian Lillard

« C.J. McCollum : -Que tu rates un coup de sifflet c’est une chose, mais je n’ai pas aimé du tout l’explication que j’ai eue. Vous êtes trois arbitres sur le terrain, donc si l’un de vous ne voit pas quelque chose les deux autres sont censés être en position de le voir. Donc entendre que c’était « très loin » d’être un goaltending… ça me fait juste penser que tu n’es pas capable de faire le boulot que tu es supposé faire, ce qui veut dire que tu devrais être mis à l’amende en conséquence. Quand on (les joueurs) fait des erreurs, on est mis à l’amende. Ils nous coûtent le match. Ce n’est pas seulement une mauvaise décision, c’est une horrible décision.

– Journaliste : -Un arbitre vous a dit que c’était loin d’être un goaltending et un autre que ce n’était pas évident ?

– C.J. McCollum : -Oui, l’audace de sa part, l’audace ! Il a dit que ce n’était pas aussi évident qu’on le pensait. »