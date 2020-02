Karl-Anthony Towns : « La présence de D’Angelo Russell ça va être une grosse motivation pour moi pour rester »

L’été dernier les Wolves avaient raté de peu D’Angelo Russell, finalement envoyé aux Warriors dans un sign & trade, celui qui a envoyé Kevin Durant aux Nets. Il y en a un qui était déçu, c’est son pote Karl-Anthony Towns, mais depuis des semaines Gersson Rosas tentait de récupérer le meneur de jeu, et il a finalement réussi son coup avant la deadline.

« Je mentirais si je disais que je pensais que c’était possible. Je suis choqué comme tout le monde. Nous n’avons jamais caché dans les médias ou lors d’interviews que nous voulions jouer ensemble. Si vous voulez que quelque chose se produise, il faut continuer d’y croire, de le dire, de le répéter et un jour l’univers finira par vous entendre et réalisera votre vœu. » KAT

Alors qu’il y avait des rumeurs d’un mécontentement de KAT, qu’il a lui-même démenti, il ne pouvait toutefois pas cacher sa frustration des résultats récents. À terme ils auraient pu pousser KAT à vouloir partir, mais l’arrivée de son pote change la donne.

« Je pense que la présence de D-Lo ici ça va être une grosse motivation pour moi pour rester. D-Lo est un membre important de notre vision. D-Lo sait qu’il va être désiré parce que son frère est ici avec lui et il sait qu’il aura toujours du soutien parce que je serai toujours là pour lui. » KAT

À voir désormais ce que cela donnera sur le terrain et si les Wolves peuvent bien finir la saison dans le sillage de leur duo et entrevoir un futur plus radieux. KAT n’a aucun doute sur

« Tout d’abord nous ne sommes pas amis, nous sommes frères. C’est comme mon sang. Pourquoi est-ce que je pense que nous allons être excellents ? Parce que lorsque vous regardez les grandes équipes dans l’histoire, elles ont toujours eu un excellent pivot et un grand meneur. Je pense que nous avons ces deux choses pour bâtir quelque chose de brillant. » KAT

