David Falk : « Michael Jordan ne voulait pas aller chez Nike »

David Falk, pendant très longtemps l’agent de Michael Jordan, est revenu sur la décision de MJ de s’engager avec Nike, un des plus gros coups de l’histoire du sport. A l’époque beaucoup de marques souhaitaient l’engager et Falk avait confié il y a quelques années que Nike n’avait pas fait la meilleure offre ni adidas qui n’avait « presque aucun intérêt pour lui. Nike avait mis 500 000$ par an sur la table et Converse 100 000$. C’est la marque Spot-Bilt, plutôt méconnue, mais qui équipait OJ Simpson et Xavier McDaniel, qui avait fait l’offre la plus intéressante financièrement. Jordan aurait pu devenir l’icône de cette marque, qui sans aucun doute ne serait pas tombée dans l’anonymat. Mais c’est vers Nike que MJ s’est orienté et pourtant ce n’était pas gagné comme l’explique Falk dans le dernier épisode du podcast « The Boardroom »

« Ce qui est drôle pour moi, c’est que Michael ne voulait pas aller chez Nike. Il ne connaissait pas, il n’aimait pas les chaussures, il ne voulait pas y aller. Les chaussures n’étaient pas si bonnes à l’époque et en 1984 la marque qui dominait c’était Converse. Converse avait Julius Erving, Larry Bird, Magic Johnson, Bernard King et Isiah Tomas. C’étaient les chaussures officielles des Jeux Olympiques. Puis adidas avait tous les autres joueurs importants. Mais j’ai trouvé que Nike était la marque qui désirait le plus Michael, la plus affamée. C’est eux qui avaient le plus besoin de lui et qui allaient en faire le plus pour lui. » Falk

Nike est désormais indissociable de Jordan, qui a même fini par avoir sa propre marque, Jordan Brand, qui a grandement participé à faire de lui un milliardaire.