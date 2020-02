« La première chose qu’on s’est dite ce matin en se voyant c’est : ‘On l’a fait, on est encore là !’ » Kelly Oubre corrige les Rockets

Les Suns avaient bien besoin d’une victoire après 4 revers de suite et c’est Kelly Oubre Jr., dont le nom – ainsi que celui d’autres coéquipiers – a été cité dans les rumeurs de transfert avant la deadline, qui a fait la différence dans une victoire écrasante (127-91) sur Houston cette nuit.

« La première chose qu’on s’est dite ce matin en se voyant c’est : ‘On l’a fait, on est encore là !’ » Kelly Oubre Jr.

Le gaucher 15ème choix de la draft à sa sortie de Kansas en 2015 a battu son record en carrière avec 39 points à 14/19 (7/9 à 3-points), 9 rebonds, 2 contres et seulement 2 ballons perdus en 35 minutes de jeu.

« Tous mes coéquipiers me passaient le ballon. J’ai simplement joué dans le système du coach, en mode attaque. Je suis resté agressif. Je suis honoré mais on doit gagner demain aussi. » Kelly Oubre Jr. « Sa performance ce soir a été incroyable. Je lui ai demandé d’en mettre 30 et il nous en a presque mis 40. Il attaquait, il a donné le ton rapidement en mettant de gros tirs, en prenant ses shoots avec confiance et en mettant la pression aux gars. Beaucoup de dunks. Il a beaucoup couru aujourd’hui, on faisait bien circuler la balle, donc c’était fun. » Deandre Ayton

Phoenix (21-31), qui n’avait par ailleurs plus gagné contre Houston depuis 2016 (13 revers d’affilée), a aussi été aidé par les 33 points de Devin Booker et les 14 points de Cheick Diallo en sortie de banc. Elie Okobo a lui été complet en 26 minutes avec 3 points, 4 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. L’équipe, à 55.8% sur le match, a marqué 46 points et pris jusqu’à 20 points d’avance dans le 1er quart-temps, où elle a shooté à 85% !

« Quand tu marques 46 points dans un quart-temps NBA, il y a une raison. Déjà, tu dois mettre des shoots. Mais on avait seulement un bon mouvement du ballon mais un bon mouvement des joueurs aussi. De nombreux gars ont fait de super efforts, on a fait 29 passes décisives, été très adroits aux lancers-francs. Je ne veux pas trop m’enflammer mais c’était vrai un bon effort de la part de nos gars ce soir. Il y avait un sens de l’urgence dès l’entame et c’était plaisant pour moi. » Monty Williams

Face à un James Harden (32 points) privé de Russell Westbrook (repos) puis d’Eric Gordon (9 minutes, blessure à la jambe), les Suns, devant « seulement » 65-55 à la pause après un 29-19 encaissé dans le 2ème quart, ont ensuite passé un 17-4 à leurs adversaires dans le 3ème, et l’écart est monté jusqu’à 38 points (62-36 en seconde mi-temps).

« On n’avait pas suffisamment d’énergie. Gros match hier, il nous manque des joueurs ce soir, on s’est battu. Dans ce genre de matchs, il faut sauter à la gorge de l’adversaire. Ils nous ont ‘blitzé’, on a essayé de revenir mais c’était trop. On avait pris trop de retard. Si tout le monde avait été là ça aurait évidemment été bien plus facile mais il a fallu compenser. Bravo à eux, ils ont mis leurs tirs. » James Harden

Revenus d’un road trip de 3 matchs (3 défaites) avant la rencontre, les Suns accueilleront Denver pour leur prochain match.

via AZCentral