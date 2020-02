Michael Kidd-Gilchrist libéré ! Les Mavs sur le coup ?

La deadline est passée et on est désormais en pleine période des buyouts, qui s’enchaînent. Un nouveau selon Woj, qui concerne une nouvelle fois les Charlotte Hornets. La franchise et Michael Kidd-Gilchrist sont en train de finaliser un accord pour un buyout.

Il ne devrait pas rester free agent bien longtemps et Woj rapporte déjà que les Mavericks émergeraient comme une possible destination. Ce n’est pas une surprise puisqu’il y a une semaine il se murmurait que les Texans avaient un œil sur lui.

MKG ne faisait pas partie des plans de James Borrego cette saison et a joué seulement 12 rencontres.

