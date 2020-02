Reggie Jackson dément les rumeurs

Quelques minutes après la deadline lors de laquelle les Pistons ont envoyé Andre Drummond, des rumeurs ont évoqué un possible buyout pour Reggie Jackson. Le meneur de jeu est dans la dernière année de son contrat et il aurait pu être tenté par une signature chez un prétendant – on parlait déjà de l’intérêt des Clippers – mais il a démenti.

Il va donc terminer la saison à Detroit, qui entretient un tout petit espoir de faire les playoffs. Il va en plus avoir un rôle plus important avec le départ de Drummond et la blessure de Blake Griffin.

Depuis le début de saison il affiche 15.4 points à 40.3% dont 40% à 3-pts, 3.2 rebonds et 4.5 passes.De retour depuis 11 rencontres, hier soir il a planté 28 points à 11/18.

#Pistons Reggie Jackson on reports that he might be looking for a buyout: "I haven't thought about it; I don't know who said that."

— Rod Beard (@detnewsRodBeard) February 8, 2020