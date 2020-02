A Week in College Basketball : Duke remporte le rivalry game contre UNC, Seton Hall nouveau patron de la Big East, Gonzaga déroule

Comme chaque dimanche, en partenariat avec la référence française sur le College Basketball, le site Midnight on Campus, retour sur l’actualité de la semaine en NCAA.

Retour sur les faits marquants de la semaine

Nouvelle semaine en College Basketball, avec son lot de scénarios dingues, des surprises à tout-va et des soirées haletantes. La recette idéale, surtout que l’on approche doucement du mois de mars, qui est capital pour la fin de saison. Résumé de cette semaine pour les membres du top 25.

On commence fort, mais sans upset, en cette soirée de lundi. Oui, aucune surprise, mais trois matchs accrochés, avec les cadors pas loin de se faire piéger. Cela commence par #1 Baylor, qui va remporter un match à Kansas State, dans un environnement hostile, sur le score de 73 à 67. Baylor maîtrise tellement son sujet, c’est un vrai régal à voir, sans pour autant être flashy offensivement. Un basket efficace, c’est tout ce qui compte en mars !

Le management de Bill Self est souvent incompréhensible avec ses stars. La preuve encore une fois avec son pivot dominant, Udoka Azubuike, qui est sorti du banc contre Texas… Il termine le match avec 11 points, 12 rebonds et 2 contres, avec un vrai chantier à l’intérieur, des deux côtés du parquet, comme à son habitude. Victoire étriquée pour les Jayhawks, sur le score de 69 à 58, avec notamment une mise en route en mode diesel.

Cole Anthony, le prodige de North Carolina, est de retour de blessure, pour le plus grand bonheur des fans. Le prospect affiche 16 points et 8 rebonds, à 5/22 aux tirs, et n’empêche pas la défaite d’UNC contre #8 Florida State (65-59). Mais il faudra compter sur UNC dans les prochaines semaines, enfin au complet. A l’heure actuelle, c’est un bilan de 3 victoires pour 8 défaites, à 6 victoires de retard sur leur adversaire du soir…

Mardi, on commence par un déplacement un peu délicat de #7 Duke sur le parquet de Boston College. Un match serré pendant 40 minutes, la faute à des Blue Devils assez… Pathétiques. Le 1/15 à trois points est symptomatique des défauts de ce groupe, qui nous offre des piètres performances en ce moment… Surtout quand on voit le potentiel de ce groupe, on reste clairement sur notre faim. Victoire quand même du programme, sur le score de 63 à 55, mais que ce fut dur. Tre Jones plante 18 points alors que Vernon Carey Jr affiche un nouveau double-double (17 points, 10 rebonds).

La SEC nous proposait deux belles affiches en ce mardi, avec #15 Kentucky qui recevait Mississippi State puis #11 Auburn contre une équipe accrocheuse d’Arkansas. Le moins que l’on puise dire, c’est que les deux programmes évitent l’upset de justesse, notamment Auburn, mais on commence à avoir l’habitude avec le programme. Arkansas comptait jusqu’à 11 points d’avance à l’amorce des cinq dernières minutes, mais un run incroyable (15-4) permet aux Tigers d’arracher la prolongation. Victoire finale de trois points, 79à 76, malgré un nouveau coup de chaud de Mason Jones, avec ses 40 points, devenant par la même occasion le 2ème joueur à enchainer 3 matchs à plus de 30 points dans la SEC. Solide prospect !

Kentucky peut dire merci à Nick Richards (27 points, 11 rebonds) une nouvelle fois, ainsi qu’un bon début de match, qui a mis sous les rails l’équipe. Succès des Wildcats sur le score de 80 à 72, qui est très important pour la suite.

Autre joli double-header, cette fois-ci dans la Big Ten, avec #9 Maryland qui recevait un ancien pensionnaire du top 25 (récent en plus), Rutgers. Comme prévu, ce fut une véritable bataille de tranchée, comme la Big Ten nous propose souvent, digne d’un tournoi de conférence. Maryland a pioché dans ses ressources en sortie des vestiaires, avec un money time parfait, pour s’imposer de cinq points, 56 à 51. Mais le vrai gros match, c’était bien ce #16 Michigan State vs #22 Penn State… Et surprise, PSU gagne à l’extérieur, avec un Lamar Stevens on fire (24 points, 7 rebonds), sur le score de 75 à 70. MSU peut s’en vouloir, avec une belle prestation de Cassius Winston (25 points, 9 passes). Penn State revient à une victoire des Spartans et prouve qu’ils sont un candidat crédible pour le titre dans la conférence (et un contender solide pour la March Madness).

Mercredi, l’une des plus belles affiches de la semaine, avec le choc de titan dans la Big East, opposant #10 Villanova et #19 Butler. Évidemment, un tel match est atypique et quoi de mieux que de finir cette rencontre… Par un buzzer beater ! Kamar Baldwin enfile sa cape de super héros et crucifie devant ses fans Villanova, d’un tir assassin. Mais quel match, il doit être disponible en replay sur youtube, c’est un conseil, il faut absolument regarder ce match. Tout était réuni pour un match d’exception.

Olivier Sarr s’est distingué dans la défaite de son équipe, Wake Forest, contre #5 Louisville (86-76). Le Frenchie termine avec 16 points et 6 rebonds, mais n’évite pas la défaite de son programme, la 9ème dans l’ACC… #13 West Virginia a muselé Tyrese Haliburton (12 points, 5 rebonds, 3 passes) et remporte sa rencontre contre Iowa State sans trop de difficulté, sur le score de 76 à 61.

#12 Seton Hall s’est fait peur contre la belle équipe de Georgetown, mais continue son parcours quasi parfait dans la Big East. Victoire de sept points, 78 à 71, avec 34 points et 7 rebonds de Myles Powell. En face, le 7-footer Omer Yurtseven affiche 19 points et 15 rebonds.

Ah oui, un peu d’upset quand même !

Tout d’abord, et celui-là personne ne l’a vu venir, c’est Purdue qui EXPLOSE #17 Iowa sur le score de 104 à 68. Oui, le programme est énigmatique, inscrivant en 20 minutes plus de points que sur la majorité de leur match (61 au total)… Pour Iowa, Luka Garza était un peu seul, lui qui termine avec 26 points et seulement 1 rebond !

Équipe au top lors de la précédente chronique, #18 LSU… A perdu, sur le parquet de Vanderbilt (99-90), dans une orgie offensive. Saben Lee a guidé son programme à la victoire, avec 33 points, 6 passes et 4 rebonds. Première victoire dans la conférence pour Vanderbilt…

Enfin, duel entre contender dans la Big East entre #21 Creighton et Providence. Après un premier acte délicat (32-36), les Friars ont déroulé en seconde période, pour s’imposer aisément sur le score de 73 à 56. Les deux programmes affichent désormais le même bilan, avec 6 victoires pour 4 défaites.

Jeudi, pas de Killian Tillie avec Gonzaga, mais son backup freshman, Drew Timme a pris la relève (17 points, 8 rebonds) dans la victoire des Zags sur Loyola Marymount (85-67). Petit match pour Joel Ayayi (5 points, 3 rebonds). Match au sommet pour #23 Arizona, de retour dans le top 25, contre USC. Le duo Nico Mannion (20 points) / Zeke Nnaji (18 points, 11 rebonds) porte les Wildcats, qui s’imposent sur le score 85 à 80. Toujours dans la Pac-12, #24 Colorado a eu toutes les peines du monde à battre California (71-65) avec un Tyler Bey (21 points, 10 rebonds) présent quand il le fallait.

Enfin, dans l’AAC, #25 Houston bat une pâle équipe de Tulane (75-62), avec un match plié à la pause.

Un seul gros choc en cette soirée de vendredi, et quelle affiche, entre deux représentants du top 25 : #9 Maryland et #20 Illinois. La petite upset alert était de mise quand on connaît les difficultés de Maryland loin de ses terres… Mais évidemment, le programme nous fait (enfin) mentir, en s’imposant à Illinois sur le score de 75 à 66. Une belle prestation défensive dans l’ensemble, mais surtout en seconde période, étouffant l’attaque adverse avec aisance. Anthony Cowan Jr termine avec 20 points, 7 passes et 4 rebonds.

Place au feu d’artifice du samedi, avec en tête d’affiche LE rivalry game par excellence, l’un des matchs les plus plaisants à suivre chaque saison, je parle bien du #7 Duke vs North Carolina. Un duel au sommet entre programmes historiques, et témoins que l’on puisse dire, c’est que les deux programmes nous ont offert un match dantesque, qui s’est même soldé après prolongation. Sur son parquet, UNC a mené la majorité du match, avant que Tre Jones (28 points, 6 passes et 5 rebonds) nous sorte une véritable masterclass en fin de second acte, pour arracher la prolongation. S’ensuit une passe d’arme entre les deux équipes, jusqu’à cette petite action limite en fin de match, avec une décision arbitrale contestable, qui redonne le ballon à Duke. La suite ? La voici.

Le buzzer beater de Wendell Moore en OT, j’en tremble tellement c’est beau 💙😈 pic.twitter.com/BXdH9QbUGl — French Blue Devils (@DukeMBBFr) February 9, 2020



Duke s’impose donc à North Carolina, en ayant mené même pas 3 minutes dans ce match. Comme quoi, les grands joueurs brillent dans les grands matchs et c’est le cas de Tre Jones, qui a enfilé son costume de patron pour son programme. Cole Anthony revient bien quand même pour UNC, lui qui termine avec 24 points, 11 rebonds et 4 passes, mais il fut bien seul… Solide victoire des Blue Devils.

Autre classico, cette fois-ci dans la West Coast Conference, avec le match entre les deux rivaux, #2 Gonzaga et Saint Mary’s. Historiquement, Gonzaga a toujours du mal contre les Gaels, surtout que ces derniers ont sortis quelque upsets cette saison. Mais le match a été plié à la mi-temps (53-28) par les Zags, qui s’imposent finalement sans trembler (90-60). Drew Timme continue son petit bonhomme de chemin avec un nouveau double-double (20 points, 10 rebonds). Killian Tillie était de retour avec 19 points au compteur, alors que Joel Ayayi est de nouveau discret (3 points, 5 rebonds).

#1 Baylor a eu chaud une nouvelle fois mais s’impose contre le bonnet d’âne de la Big 12, Oklahoma State, sur le score de 78 à 70. Toutefois, l’arbitrage est une nouvelle fois remis en question, et coach Boynton Jr s’est fait expulser du match, en montrant quand même l’exemple en allant saluer le staff et les joueurs de Baylor.Une image que son voit trop rarement.

Mike Boynton gets tossed late in the game against Baylor. Pokes fall, 78-70. pic.twitter.com/c9PK6QRsUr — Pistols Firing (@pistolsguys) February 9, 2020

Toujours pas de défaite cette saison pour #4 San Diego State, qui bat Air Force (89-74) avec 21 points de KJ Feagin. Après son blowout, #17 Iowa se reprend bien en déroulant contre Nebraska (96-72) avec 30 points et 7 rebonds de son scoreur Joe Wieskamp. Autre carton, celui de #21 Creighton sur St John’s (94-82). Udoka Azubuike nous sort une nouvelle fois une performance XXL dans la victoire de #3 Kansas sur TCU (60-46).L’intérieur affiche 20 points, 15 rebonds et 5 contres ! Tellement hâte de le voir sevrer de ballon en mars, comme la saison dernière…

Match piège pour #5 Louisville, avec la réception de Virginia. Mais Jordan Nwora (22 points, 7 rebonds) avait décidé de plier rapidement le match. Victoire de sept points des Cardinals (80-73), mais qui ne reflète pas la domination de ces derniers. En parlant de domination « rapide », #22 Penn State,avec un Lamar Stevens en feu (33 points), bat Minnesota (83-77) en se faisant un peu peur au second acte… Alors que ce n’était pas nécessaire…

Stanford est un peu un épouvantail dans la Pac-12, capable de sortir des gros matchs contre les cadors. #24 Colorado était prévenu et a fait le travail avec une belle victoire (81-74). Pas de 100 points pour #8 Florida State contre la pâle équipe de Miami. Un succès sur le score de 99 à 81, avec cinq joueurs à plus de 10 points inscrits. Soirée tranquille pour FSU.

Affiche au sommet dans l’A-10, entre #6 Dayton et l’un de ses contenders, Saint Louis. Le match a tenu toutes ces promesses, avec une équipe de Saint Louis qui défensivement a été au rendez-vous, mais Obi Toppin (17 points) fut en réussite en début de match, celui a lancé idéalement son équipe, qui a été en difficulté ensuite. Mais l’essentiel est assuré, victoire des Flyers sur le score de 71 à 65, mais attention à la possible rencontre entre ces deux programmes lors du tournoi de conférence… Yves Pons (9 points, 4 contres et 3 passes) n’a pas eu l’opportunité de briller plus que ça contre #15 Kentucky, avec en plus une défaite au compteur (77-64).

Et voilà qui clôture cette soirée de samedi…

Non je plaisante. Oui, il y a eu des upsets !

Le premier était annoncé lors de la précédente chronique, avec Michigan qui retrouve son basket dès que le mois de mars approche. Victoire dans le derby contre #16 Michigan State (77-68), un succès important et capital pour les fans, qui en plus relance un peu le programme dans la Big Ten. Une soirée idéale pour Michigan !

Kristian Doolittle est un scoreur un peu méconnu sur le plan national, enfin jusqu’à hier soir. En effet, le prospect plante 27 points et prend 12 rebonds dans la victoire surprise d’Oklahoma sur #13 West Virginia (69-59).

C’était le choc de la Big East, entre #12 Seton Hall le patron actuel et l’ancien, #10 Villanova. Que dire sur cette rencontre si ce n’est que ce fut un match digne du mois de mars, avec tous les ingrédients réunis. Qui plus est, Villanova tombe ! Victoire de Seton Hall (70-64) qui prend trois victoires d’avance sur leur adversaire du soir ! WOW.

Ah, un peu de Pac-12 avec #23 Arizona qui tombe à domicile contre UCLA (65-52). On arrive à un point qu’un programme comme UCLA, pathétique au niveau du jeu pendant les 3/4 de la saison, affiche le même bilan en conférence que le supposé futur champion de saison régulière. Cette conférence est illisible.

Terminons par un match extraordinaire dans la SEC, entre #11 Auburn et #18 LSU. Je vais juste dire qu’Auburn l’a emporté sur le score de 91 à 90, après prolongation, malgré les 30 points, 8 passes et 7 rebonds de Skylar Mays. Je vous laisse les highlight du match, qui parlent d’eux-mêmes (direct dans le top 10 des matchs de la saison !).

Équipe top de la semaine : Seton Hall Pirates (18v-5d)

Voici le nouveau patron de la Big East, Seton Hall. Pourtant, on a eu très peur pour le programme avec la blessure de Myles Powell. Mais depuis son retour sur les parquets, les Pirates sont irrésistibles.

Seulement une défaite lors des matchs de conférence, contre Xavier, et des victoires contre Butler et Villanova. D’ailleurs, cela faisait 24 ans que le programme n’avait pas gagné à Nova… Le constat est simple, le programme compte trois victoires d’avance sur ses concurrents directs.

Seton Hall pourra encore plus creuser l’écart avec une possible victoire contre Creighton en début de semaine. Une défense productive avec l’un des meilleurs prospects offensifs du championnat, le programme mérite les spotlight, tout simplement.

Équipe flop de la semaine : Villanova Wildcats (17v-6d)

Oui, le coup d’arrêt de Villanova en février est quelque chose de connu malheureusement. On le sait, Jay Wright aime bien cacher son jeu avant d’arriver en mars…

Mais là, on a de quoi s’inquiéter pour les Wildcats. Une série de trois défaites consécutives, toutes contres des concurrents directs et trois victoires de retards sur Seton Hall. Rien de catastrophique vu que la saison est encore longue, surtout dans la Big East, où chaque match est un match piège, mais la vérité du parquet est différente.

Saadiq Bey est inconstant, comme Collin Gillespie. On attendait avec impatience le freshman Antoine Bryant mais ce dernier ne joue pas. Cela manque aussi de présence intérieure… On est bien loin de la machine de guerre des saisons précédentes.

Attention Nova, une participation à la March Madness n’est pas garantie, surtout danseur telle conférence.

Équipe surprise de la semaine : Purdue Boilermakers (14v-10d)

Vous le savez peut-être (ou pas), je n’aime pas Purdue. Mais voilà, malgré une saison plus que moyenne, le programme vient d’exploser #17 Iowa puis va gagner sur le parquet d’Indiana, sans trembler.

Comment une équipe peut être aussi inconstante d’une semaine à l’autre ? C’est vraisemblablement la question que se posent les fans depuis maintenant trois saisons. Capable du meilleur en février /mars comme du pire pendant le reste de la saison, Purdue est une énigme.

Dans une Big Ten qui voit sept programmes qui se tiennent en deux victoires, tout peut aller très vite et voilà que les Boilermakers se replacent dans la course au podium. On se souvient que le programme avait écrasé Michigan State en janvier, donc il faudra compter sur cette équipe pour jouer les troubles-fêtes lors du tournoi de conférence.

Comme chaque année en fait…

Rencontres de la semaine pour le top 25 (en gras les possibles upsets).

Lundi : #7 Duke vs #8 Florida State / #1 Baylor vs Texas.

Mardi : #22 Penn State vs Purdue / #15 Kentucky vs Vanderbilt / #6 Dayton vs Rhode Island / #9 Maryland vs Nebraska / #16 Michigan State vs #20 Illinois / #18 LSU vs Missouri / #4 San Diego State vs New Mexico.

Mercredi : #12 Seton Hall vs #21 Creighton / #19 Butler vs Xavier / #3 Kansas vs #13 West Virginia / #11 Auburn vs Alabama / #5 Louisville vs Georgia Tech / #10 Villanova vs Marquette / #25 Houston vs South Florida.

Jeudi : #17 Iowa vs Indiana / #14 Oregon vs #24 Colorado / #23 Arizona vs California.

Samedi : #3 Kansas vs Oklahoma / #8 Florida State vs Syracuse / #22 Penn State vs Northwestern / #6 Dayton vs UMass / #15 Kentucky vs Ole Miss / #1 Baylor vs #13 West Virginia / #5 Louisville vs Clemson / #7 Duke vs Notre Dame / #18 LSU vs Alabama / #20 Illinois vs Rutgers / #9 Maryland vs #16 Michigan State / #11 Auburn vs Missouri / #25 Houston vs SMU / #21 Creighton vs DePaul / #12 Seton Hall vs Providence / #2 Gonzaga vs Pepperdine / #24 Colorado vs Oregon State / #23 Arizona vs Stanford.

