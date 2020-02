Nouvelle défaite pour les Spurs, pour Gregg Popovich : « C’est inacceptable »

Nouvelle défaite pour les Spurs, cette fois sur le parquet de Sacramento, 122-102. San Antonio n’a pas réussi à contenir Buddy Hield et ses 31 points en 31 minutes en sortant du banc, dont un impressionnant 9/10 à trois points.

Pour DeMar DeRozan, son équipe n’a pas bien défendu sur l’arrière.

« Depuis qu’il est dans la ligue, même à l’université, c’est un sacré shooter, et scoreur. Nous devons garder cela à l’esprit. Juste parce qu’il n’est pas dans le cinq de départ, nous ne pouvons pas nous permettre d’ignorer un joueur, peu importe qui il est. » DeMar DeRozan

Un constat partagé LaMarcus Aldridge.

« Ne le laissez pas prendre un shoot à trois points. C’est ce qu’il fait. Nous devons le forcer à passer la balle. Ne pas le laisser prendre ces tirs. Nous n’avons pas été assez bons. Nous avons commis des erreurs défensives. Nous n’avons pas joué assez dur et ils ont gagné le match. » LaMarcus Aldridge

Plus facile à dire qu’à faire apparemment pour les Spurs, qui ont encaissé un terrible 17-2 en 3ème acte. Pour Gregg Popovich, c’est inacceptable.

« C’est inacceptable. Ces gars ont mis leur joueur sur orbite et ont mieux joué. Voilà le résultat. » Gregg Popovich

Avec cette quatrième défaite en autant de matchs, les Spurs devront vite se reprendre s’ils ne veulent pas voir les playoffs s’éloigner. Deux déplacements compliqués les attendent avant la coupure : à Denver et à OKC et ils ont laissé passer un match qui était sans doute le plus à leur portée sur ce rodeo trip.

Nous devons prendre les matchs l’un après l’autre. Si nous avons cet état d’esprit, ça ira. Road trop ou pas, nous devons remporter des matchs. » Rudy Gay

Via Express News