Bientôt de retour, Stephen Curry ne cache plus son objectif : « C’est le plan »

Cette nuit lors de la rencontre entre les Warriors et les Lakers, Stephen Curry, toujours en pleine rééducation suite à son opération à la main gauche, a donné de ses nouvelles.

« Ca va de mieux en mieux chaque jour, c’est un long processus. Je suis excité à l’idée de pouvoir revenir sur le terrain tôt ou tard. » Curry

Il est dans la dernière ligne droite et désormais il ne manque plus grand-chose pour qu’il puisse rejouer.

« C’est bizarre parce que je n’ai pas encore toute ma force dans la main. Je peux shooter, je peux jouer, bosser ma technique, mais il faut que je retrouve ma force. » Curry

Et quand on lui demande si l’objectif est de revenir début mars (on parle du premier) alors qu’il va être réévalué à la fin du mois, il rétorque :

« C’est le plan. C’est le plan depuis l’opération et depuis que je sais quelle est la durée d’indisponibilité pour une telle blessure. Je ne précipite rien, mais je me fixe un objectif que j’espère pouvoir atteindre. La première semaine de mars pour revenir sur le terrain et être avec mes coéquipiers. J’espère pouvoir finir la saison sur une bonne note. » Curry

Via ESPN