Bob Myers : « Il y a une chance que Klay Thompson rejoue cette saison »

Cette nuit Stephen Curry a confié qu’il visait un retour à la compétition début mars, mais qu’en est-il de Klay Thompson, qui va être réévalué dans les jours qui viennent ? Opéré d’une rupture du ligament croisé antérieur, tout portait à croire qu’il ne jouera pas de la saison, mais hier le GM Bob Myers a laissé la porte ouverte à un retour.

« Il y a une chance qu’il rejoue. Nous allons avoir une update aux alentours du All-Star break. Comme pour Steph, s’ils sont en bonne santé et qu’ils sont autorisés à jouer, ils joueront. Mais si ce n’est pas le cas, de toute évidence nous ne les ferons pas jouer. Ils adorent tous les deux le basket. Klay a vraiment du mal à en être éloigné. C’est comme s’il était assoiffé et qu’il ne pouvait pas boire. Steph aussi. Mais Steph est plus proche que Klay. Vous pouvez lui demander. Klay n’a pas joué depuis très très longtemps donc ce sera excitant quand tous ces gars seront de retour. » Bob Myers