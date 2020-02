Ryan Saunders : « Ce n’est qu’un match mais cela vous rend optimiste sur ce que cela pourrait devenir »

Sur 13 défaites de rang, les Minnesota Timberwolves ont changé la moitié de leur effectif avant la deadline. Un grand coup de balai passé par le président Gersson Rosas afin de construire sur de nouvelles bases. Et le moins que l’on puisse dire c’est que la première de ces Wolves new look, pourtant privés de D’Angelo Russell, a été impressionnante. Ils ont écrabouillé les Clippers sur le score de 142-115 pour enfin regoûter à la victoire

« Je pense que ce soir mon repas va avoir un meilleur goût. Je vais peut-être pouvoir dormir un peu plus. Je suis content pour ce vestiaire. Plus que tout, je suis content pour cette organisation qu’il y ait eu un tel match. Ce n’est qu’un match. Il va y avoir des douleurs de croissance, il va y avoir des soirs où nous ne mettons pas 26 tirs à 3-pts et ne délivrons pas 39 passes décisives. J’en ai conscience. Mais j’aime aussi le fait qu’on puisse avoir des aperçus… Cela vous rend optimiste sur ce que cela pourrait devenir. » Ryan Saunders

Les Wolves ne shooteront sans aucun doute pas à 26/44 à 3-pts (record de franchise) tous les soirs et ils ne marqueront pas 81 points en première mi-temps (record de franchise) à chaque sortie, mais ce succès et la manière avec laquelle il a été acquis, font du bien au moral et permettent de démarrer du bon pied.

« Nous avons un super groupe de gars. Gersson (Rosas) a parlé de patience, d’avoir les bons joueurs et de construire une alchimie, et c’est ce que nous avons fait pour ce premier jour. » Malik Beasley

Nous nous sommes montrés ce soir. Nous ne pouvons pas attendre moins de chacun d’entre nous chaque soir. Ça doit être notre standard. » Karl-Anthony Towns

Débarqué en provenance de Denver où il a connu une première partie de saison décevante, Malik Beasley a commencé fort sous ses nouvelles couleurs avec son tout premier double-double en carrière : 23 points à 8/19 dont 7/13 à 3-pts, 10 rebonds et 4 passes.

« C’est incroyable man. Premier double-double en carrière. On ne peut pas mieux faire. Puis avec une victoire après 13 défaites, et c’est ce qui est le plus important. » Beasley

Il a notamment permis aux Clippers de s’envoler avec un passage où il a inscrit 11 points en 78 secondes.

« J’étais dans la zone. Je ne voyais et je n’entendais personne, et c’était une super sensation. J’ai de super coéquipiers qui m’ont donné le ballon et qui m’ont posé de super écrans. » Beasley

Jordan McLaughlin établit son record en carrière avec 24 points à 11/15 dont 2/4 à 3-pts et 11 passes. Karl-Anthony Towns ajoute 22 points à 9/13 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds et 9 passes alors que les nouveaux Juan Hernangomez (14 points à 3/3 à 3-pts) et James Johnson (15 points à 2/3 de loin) brillent aussi.

« Quand les nouveaux sont arrivés dans le vestiaire, ils ont apporté énormément d’énergie. Cela s’est vu ce soir. » McLaughlin

Les Clippers ont eu subi, impuissants

« Nous n’avons pas répondu présents. Je ne sais pas vraiment comment l’expliquer. Il n’y a pas d’excuses. Ils ont joué plus dur que nous. » Kawhi Leonard

Via Star Tribune