Grosse performance de Buddy Hield cette nuit en sortie de banc face aux Spurs. L’arrière a dynamité les Texans avec 31 points à 11/17 et surtout un énorme 9/10 à 3-pts en plus de 6 rebonds, 5 passes et 2 interceptions. Il devient surtout le joueur à atteindre le plus rapidement les 800 tirs à 3-pts en carrière. Il lui a fallu 296 rencontres alors que Stephen Curry détenait jusque là le record avec 305 rencontres.