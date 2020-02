Pas d’amende pour Damian Lillard ?

Vendredi soir après la défaite face au Jazz d’Utah et la très grosse erreur d’arbitrage qui a coûté la victoire aux Blazers, Damian Lillard était furieux et l’a fait savoir, critiquant ouvertement les arbitres en conférence de presse

« Ils ont fait des prises à deux sur moi, ont essayé de jouer physique avec moi, et je tire 3 lancers-francs sur le match. Je leur dis qu’ils m’attrapent, qu’ils s’accrochent, qu’ils me rentrent dedans tout le match, ok. On arrive à la dernière action du match et ils ratent un coup de sifflet facile. Et ils nous disent : ‘Ce n’est clairement pas un goaltending’. Ça nous coûte le puta** de match man. Ça nous coûte le match […] La façon dont on a joué ? J’ai adoré la façon dont on a joué. On était en back-to-back, contre une équipe qui joue très bien à domicile et on a fait ce qu’on était supposés faire. On a fait une super première mi-temps, ils ont fait leur run, sont revenus dans le match, on a réussi à traverser la tempête, on se donne une chance de gagner un match difficile à la maison et comme je l’ai dit, ils nous coûtent le match. C’est facile comme coup de sifflet. Trois arbitres sur le terrain et ils ne sifflent pas ça. Et je ne veux pas voir de report qui dit : ‘Oh on aurait dû siffler’. Ils nous coûtent le match. On se bat pour faire les playoffs et ils nous coûtent un match. Sur un coup de sifflet facile. » Damian Lillard