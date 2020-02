Kevin Durant se confie sur son départ du Thunder : « J’en avais marre d’être le seul gars qui pouvait mettre avec régularité des tirs à 3-pts »

De passage dans l’émission All The Smoke, Kevin Durant s’est confié sur son départ du Thunder aux Warriors lors de l’été 2016, un des moves les plus marquants de l’histoire de la ligue. Une décision de quitter OKC qui avait été prise avant même début de la saison 2015-16.

« Les Warriors étaient tellement intrigants parce qu’à OKC j’ai joué avec beaucoup d’athlètes, mais je n’ai pas joué avec beaucoup de gars doués techniquement, pas de shooteurs, de manieurs de ballon. Donc au bout d’un moment, au fur et à mesure que mon jeu s’est développé, je me suis dit ‘J’ai besoin d’un changement.’ C’était bien avant le début de la saison. J’allais faire la saison et jouer aussi dur que possible, genre ‘je ne dis à personne que je veux partir, je ne fais pas mes valises, j’essaye de gagner le possible.’ C’était ma façon de penser à l’approche de la saison. Évidemment il y avait plusieurs équipes qui m’intéressaient, mais les Warriors étaient une équipe où je voulais jouer en raison de leur circulation du ballon, du mouvement des joueurs, ils menaient la ligue aux passes décisives. Jouer avec cette équipe, c’est ce à quoi je pensais. J’en avais marre de jouer dans ce système. J’en avais marre d’être le seul gars qui pouvait mettre avec régularité des tirs à 3-pts et des jump shots. » Kevin Durant

Ce qui était mal passé pour les fans du Thunder ou même dans le monde de la balle orange, c’est que KD rejoignait l’équipe qui venait d’éliminer OKC alors que ces derniers menaient 3-1 dans la série.