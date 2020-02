Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

21h30 : Oklahoma City Thunder – Boston Celtics

Gordon Hayward (pied) devrait jouer

Daniel Theis (cheville) est incertain

Kemba Walker (genou) devrait jouer

Jaylen Brown (cheville) devrait jouer

00h00 : Atlanta Hawks – New York Knicks

Clint Capela est out

Trae Young (cheville) est incertain

DeAndre Bembry (main) est incertain

Treveon Graham (genou) devrait jouer

De’Andre Hunter (cheville) est incertain

Bruno Fernando (mollet) devrait jouer

Cam Reddish (commotion) ne devrait pas jouer

Allonzo Trier est out

00h00 : Philadelphie 76ers – Chicago Bulls

Al Horford (tendon d’Achille) est incertain

Joel Embiid (cou) jouera

Zach LaVine est incertain

Daniel Gafford (cheville) est incertain

Ryan Arcidiacono (coude) devrait jouer

Kyle O’Quinn jouera

Denzel Valentine (ischio) ne devrait pas jouer

Chandler Hutchison (épaule) devrait jouer

Tomas Satoransky (cheville) devrait jouer

00h00 : Washington Wizards – Memphis Grizzlies

Thomas Bryant est out

01h00 : Houston Rockets – Utah Jazz

Eric Gordon (jambe) est incertain

Ed Davis (dos) est incertain

01h30 : Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers

Kawhi Leonard est out

Patrick Beverley est out

Tristan Thompson jouera

Marcus Morris jouera

03h00 : Portland Trail Blazers – Miami Heat