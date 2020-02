Pour sa première aux Wolves face aux Clippers Malik Beasley signe sont tout premier double-double en carrière avec avec 23 points à 8/19 dont 7/13 à 3-pts, 10 rebonds et 4 passes alors que Jordan McLaughlin établit son record en carrière avec 24 points à 11/15 dont 2/4 à 3-pts et 11 passes. Karl-Anthony Towns ajoute 22 points à 9/13 dont 3/5 à 3-pts, 13 rebonds et 9 passes