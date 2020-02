Saison déjà terminée pour Marvin Bagley III ?

Les galères continuent pour Marvin Bagley. Alors que le numéro 2 de la draft n’a participé qu’à 13 rencontres cette saison à cause d’un pouce cassé, il est désormais à l’écart du groupe en raison de l’aggravation de sa blessure au pied gauche. Au point que les Kings réfléchiraient même à mettre un terme à saison si son état ne s’améliore pas.

Interrogé après la victoire contre San Antonio sur la possibilité de ne plus voir Bagley cette saison, Vlade Divac déclare :

« Je n’espère pas, je n’espère pas. Encore une fois, nous allons être très prudents avec ça. » Vlade Divac

La franchise a de son côté annoncé que l’ancien Blue Devil serait réévalué après le All Star Game. Le joueur lui, ne sait pas non plus à quoi s’attendre pour la fin de saison, malgré son envie de revenir sur les parquets.

« Je vais certainement essayer de revenir cette année, mais c’est encore trop loin à ce stade. La chose la plus importante pour moi actuellement, c’est d’être sûr que je sois en bonne santé. (Sur sa possible fin de saison prématurée) Honnêtement, qui sait, je prends ça au jour le jour, j’essaye de ne pas trop me projeter. Évidemment, je veux jouer. Ça craint. » Marvin Bagley

Avec 20 matchs ratés la saison dernière et seulement 13 joués pour l’instant, l’ailier fort des Kings est freiné par les blessures depuis son arrivée en NBA. Toujours au centre du projet de la franchise californienne avec De’Aaron Fox, il pourrait connaitre une saison quasi blanche en cas d’avis médical défavorable.

Via NBC Sports