Bojan Bogdanovic héros au buzzer d’un match au scénario hollywoodien face aux Rockets

L’affiche entre les Rockets et le Jazz a tenu toutes ses promesses avec un scénario hollywoodien puisque Bojan Bogdanovic offre la victoire au Jazz au buzzer sur un shoot à 3-pts alors même qu’il a connu une soirée compliquée avec seulement 8 points à 2/7. Le Jazz l’emporte 114-113, un succès qui fait du bien aux hommes de Quin Snyder puisqu’ils enchaînent un second succès après leur très mauvaise série et dominent en plus un concurrent direct qui revenait sur eux. Ils affichent désormais un bilan de 34-18 contre 33-20 aux Texans.

Le Jazz a été mené par un trio Jordan Clarkson (30 points à 12/19 dont 3/7 à 3-pts), Donovan Mitchell (24 points à 9/23 dont 4/11 à 3-pts, 5 rebonds et 6 passes) et Mike Conley (20 points à 8/16 dont 2/5 à 3-pts). Face au small ball texan Rudy Gobert compile 12 points et 15 rebonds. En face Houston s’est appuyé sur son duo de stars Russell Westbrook (39 points à 18/33, 6 rebonds et 4 passes) – James Harden (28 points à 11/23 dont 2/13 à 3-pts, 10 rebonds et 10 passes). Le Jazz shoote à 15/38 de loin et prend 12 rebonds offensifs pour compenser ses 15 ballons perdus alors que les Texans sont un poil moins adroits avec un 15/42 derrière l’arc.

Les Rockets ont fait la course en tête lors des 3 premiers quarts dans le sillage de leur duo Westbrook – Harden mais sans jamais être hors de portée du Jazz avec un écart maximum de 11 unités. Sous l’impulsion de Clarkson le Jazz a recollé en toute fin de 3ème quart puis les deux équipes se sont alors livrées à un chassé-croisé dans les 12 dernières minutes jusqu’à un 9-0 des visiteurs grâce à Mitchell, Bogdanovic et Conley pour se mettre en position idéale : 107-100 avec 4 minutes à jouer. Les Rockets ont recollé grâce à un layup de Westbroo, un shoot à 3-pts de Danuel House puis deux lancers de Harden pour être à 2 points à l’entame de la dernière minute. Donovan Mitchell a raté le break sur un shoot derrière l’arc et derrière Robert Covington n’a lui pas tremblé à 3-pts sur un service de James Harden : 110-109 Houston avec 28 secondes au chrono. En sortie de temps mort Mitchell a obtenu la faute de Tucker et a rentré ses 2 tentatives avant que Tucker ne plante une nouvelle banderille de loin, qu’on pensait décisive. C’était sans compter sur le Croate Bogdanovic et son missile au buzzer.